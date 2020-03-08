مصر | ضبط مرتكب واقعة إضرام نار بمنزل في الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكب واقعة إضرام نار بمنزل في الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، من القبض على مرتكب واقعة إضرام النيران بمنزل الشرقية، ما أدى إلى وفاة قاطنيه وذلك لخلافات عائلية.

وتبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، بنشوب حريق بمنزل أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، وإخماده وتبين نشوبه بالشقة ملكه واحتراق محتويات المنزل ووفاة (زوجته ونجلتيها) إثر إصابتهن بحروق متفرقة ونفوق 5 رؤوس أغنام. Advertisements

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقة مالك المنزل، مقيم بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وقرر بقيام مالك المنزل "شقيق والدته" بالتعدي بالضرب على والدته "ربة منزل"، وزوجته، لخلافات عائلية، ما آثار حفيظته فعقد العزم على الانتقام منه وإضرام النيران بمنزله.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

