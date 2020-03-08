مصر | القبض على تشكيل عصابي لسرقته حقائب المواطنين في التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على تشكيل عصابي لسرقته حقائب المواطنين في التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن رجال مباحث القاهرة، من إلقاء القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم في خطف الحقائب ومتعلقات المواطنين بالتجمع الأول.
البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد سمير مجدي مفتش قطاع القاهرة الجديدة، يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين القاھرة الجديدة بمنطقة الیاسمین، محور أحمد شوقي دائرة قسم شرطة التجمع الأول، اشتبه في دراجة بخارية یستقلھا 3 أشخاص، أثناء استیقافھم حاولوا الفرار.
وأمكن السیطرة علیھم وضبطھم وتبین أنھم كلا من: "أحمد. خ، 20 سنة، عامل دلیفري، ومحمد. خ، 19 سنة، عامل دليفري، وفرغلي. ر، 18 سنة، عامل"، حال استقلالھم دراجة بخارية تحمل لوحة معدنية أمامية، وبدون لوحة خلفية ملك وقيادة الأول وبحوزتھم مفك حديدي.
بمواجھتھم اعترفوا بتكوینھم تشكیلًا عصابیًا تخصص نشاطھ الاجرامي في خطف الحقائب ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة البخارية حیازتھم والسرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وأنھم وراء ارتكاب حادثي سرقة بذات الأسلوب.
وتم بإرشاد الأول ضبط الدراجة البخارية والھاتف المحمول بمكان إخفائھما، وباستدعاء المجني علیھما اتھموھم بالسرقة وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.