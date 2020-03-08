مصر | القبض على تشكيل عصابي لسرقته حقائب المواطنين في التجمع

تمكن رجال مباحث القاهرة، من إلقاء القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم في خطف الحقائب ومتعلقات المواطنين بالتجمع الأول.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد سمير مجدي مفتش قطاع القاهرة الجديدة، يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين القاھرة الجديدة بمنطقة الیاسمین، محور أحمد شوقي دائرة قسم شرطة التجمع الأول، اشتبه في دراجة بخارية یستقلھا 3 أشخاص، أثناء استیقافھم حاولوا الفرار.

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وأمكن السیطرة علیھم وضبطھم وتبین أنھم كلا من: "أحمد. خ، 20 سنة، عامل دلیفري، ومحمد. خ، 19 سنة، عامل دليفري، وفرغلي. ر، 18 سنة، عامل"، حال استقلالھم دراجة بخارية تحمل لوحة معدنية أمامية، وبدون لوحة خلفية ملك وقيادة الأول وبحوزتھم مفك حديدي.