مصر | 11 كيلو حشيش.. ضبط عاطلين لاتجارهما في المخدرات بالعين السخنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 11 كيلو حشيش.. ضبط عاطلين لاتجارهما في المخدرات بالعين السخنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على عاطلين، عُثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة والمبالغ المالية، بطريق العين السخنة.

بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات، بطريق العين السخنة بدائرة قسم شرطة القطامية، اشتبه في السيارة رقم "ط أ ي 8761"، ماركة هيونداي، حال توقفها بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وعثر بداخلها على كمية من الحشيش المخدر وزنت 11.83 كيلو جرام.

وبالكشف الفني علي السيارة تبين أنها غير مبلغ بسرقتها، ومقيدة باسم "زكريا.ا.ع"، 28 عامًا، عاطل، مقيم في منطقة الماسورة برفح، شمال سيناء، وجاري تقنين الإجراءات لضبطه، والعرض عل النيابة العامة، والعمل على ضبط قائد السيارة.

Advertisements

كما تمكنت قوة أمنية بذات الجهة، من ضبط "رجب.ع.ك"، 34عامًا، عاطل، مقيم في شارع "فايدة كامل"، دائرة قسم شرطة البساتين، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من الحشيش وزنت 200 جرام، مبلغ مالي 120 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

جار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.