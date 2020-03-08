مصر | ضبط عاطل لتزوير المحررات الرسمية والشهادات الدراسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لتزوير المحررات الرسمية والشهادات الدراسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، من ضبط شخص لقيامه بتزوير وترويج المحررات الرسمية والشهادات الدراسية.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي، بقطاع الأحوال المدنية، قيام عاطل له معلومات جنائية مسجلة، مُقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بتزوير المُحررات الرسمية المختلفة والمؤهلات الجامعية ومهرها بأختام مقلدة لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

وأضافت أن ذلك جاء بالاشتراك مع عاطل آخر له معلومات جنائية مسجلة، مُقيم بالجيزة، وكذا قيامه بتزوير مؤهل دراسي باسمه واستخدامه في الحصول على بطاقة مُثبت بها حاصل على بكالوريوس. Advertisements وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهم الأول وبحوزته بطاقة رقم قومي باسمه "مزورة"، وكارنيهات باسمه منسوبين لعدة جهات، و3 شهادات جامعية باسم سيدة، وبعض المطبوعات التعليمية الدعائية مذيلة باسمه وقيامه ببيعها للطلبة.

كما ضبط بحوزته هاتف محمول، وفلاشة تحوي العديد من الشهادات والمؤهلات ونماذج بيانات نجاح منسوبه لعدة جهات حكومية - مبلغ مالي.

ووبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح مالية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني.

