مصر | تفاصيل مثيرة في سقوط عصابة خطف الحقائب بالدقي

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أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تشكيلًا عصابيًا لسرقة الحقائب بأسلوب الخطف، وأُخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، عن قيام 3 عاطلين، أحدهم له معلومات جنائية مسجلة وآخر مسجل شقى خطر، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في إرتكاب جرائم سرقات (خطف الحقائب) باستخدام سيارة ملاكي، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، تم إستهدافهم من خلال عدة أكمنة ترأسها المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة والرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم، أسفرت عن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات أمام العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب 8 جرائم سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة الدقي، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات في تلك الوقائع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.