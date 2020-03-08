شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن منع الدخول والخروج من «القطيف» لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار السعودية تعلن منع الدخول والخروج من «القطيف» لمكافحة كورونا

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