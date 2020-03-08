شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يعتذر عن حضور اجتماع «صناعة النواب».. وعامر: فوت مناقشة عدة موضوعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتذر الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن حضور اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأحد، والمخصصة لعرض استراتيجية الحكومة في شأن نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمر الحر بين الشباب، والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرة التنافسية للتصدير لتحقيق الأهداف التنموية للدولة.

قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه سيخاطب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما فعله وزير القوى العاملة، بتجاهله حضور اجتماع اللجنة المقرر، رغم أهميته وتأكيد الوزير مسبقاً حضوره.

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وأشار «عامر» في بيان أصدره عقب فض اجتماع اللجنة، إلى أن الوزير هاتفه قبل الاجتماع بعشرة دقائق لإبلاغه باعتذاره عن حضور الاجتماع، ولم يرسل أيًا من قيادات الوزارة لحضور الاجتماع، كما لم يعلم اللجنة باعتذاره إلا قبل الاجتماع بوقت قصير، ما تسبب في أستياء أعضاء اللجنة.

وشدد على أن ما حدث يمثل استهانة بأعضاء مجلس النواب والبرلمان، يستوجب المحاسبة، خاصة أن اجتماع اللجنة كان مهما، ومطروح عليه العديد من القضايا الجوهرية في عمل الوزارة.

وأضاف «عامر» لـ«المصري اليوم» أن الوزير أعتذر وأضاع على اللجنة فرصة التحضير لمناقشة موضوعات أخرى، وقال: «إحنا مابنقعدش عشان نتسلى.. وكان المفروض يبلغ قبلها بوقت كافي لمناقشة قضايا ومشكلات أخرى تخص قضايا الصناعة ومشروعات التنمية».