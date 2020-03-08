شكرا لقرائتكم خبر عن «صحتك أولوية».. ماراثون نسائي احتفالا باليوم العالمي للمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«صحتك أولوية» مبادرة دشنتها أمس مؤسسة ادارك للتنمية والمساواة لدعم صحة المرأة احتفالا باليوم العالمي للمرأة بمشاركة كلا من مبادرة بصمة، مبادرة صرخة.

ودشنت المرحلة الأولى للمبادرة أمس بالمركز الأوليمبي بالمعادي بمشاركة ٣٠ سيدة وفتاه، وتضمن اليوم العديد من الفعاليات النسائية من مارثون جماعي لسباقات جري حر، وشارك الحضور برفع شعار الحملة العالمية «جيل المساواة» في بداية المارثون.

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واختتم اليوم بجلسة توعية صحية حاضرتها دكتورة نورهان سلامة اخصائي الصحة العامة تناولت خلالها شرح لأنواع السرطانات التي قد تصيب النساء ( سرطان الثدي، عنق الرحم) وكيفية فحص أنفسهم بأنفسهم، وتنظيم الدورة الشهرية، الهرمونات والفيتامينات وأثرها واحتياجات الجسم منها، كما تطرقت لبعض مشاكل البشرة والجلد لدي الفتيات والسيدات كحب الشباب، وصولا إلى الحديث عن فترة المراهقة وعلاماتها الفسيولوجية على الفتيات.

وقالت نجوي رمضان، المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك، لـ«المصري اليوم» بأن المبادرة تأتي في إطار إهتمام الدولة بصحة المرأة المصرية، وتهدف إلى رفع وعي السيدات بأهمية ممارسة الرياضة وحثهم على المشاركة والانضمام إلى أنشطة رياضية تجنباً للسمنة وأمراض القلب وضغط الدم والسكر والشيخوخة المبكرة، والقاء الضوء على اهمية اتباع انظمة غذائية متوازنة والاهتمام بالصحة العامة

وأضافت «أنه من المقرر أن تمتد انشطة المبادرة طوال شهر مارس لتمتد ليوم المرأة المصرية ١٦ مارس، كما أن المرحلة الثانية للمبادرة ستشمل ليس فقط التوعية الصحية ولكن التوعية البيئية للنساء والفتيات بأعتبارهم اكثر المتأثرين بمشكلات البيئة والاكثر تعامل مع الموارد الطبيعية وقدرة على ترشيد الاستهلاك وإيجاد حلول بديلة للحفاظ على البيئة».

«صحتك أولوية» ماراثون لسباق جري نسائي احتفالا باليوم العالمي للمرأة

«صحتك أولوية» ماراثون لسباق جري نسائي احتفالا باليوم العالمي للمرأة

«صحتك أولوية» ماراثون لسباق جري نسائي احتفالا باليوم العالمي للمرأة

«صحتك أولوية» ماراثون لسباق جري نسائي احتفالا باليوم العالمي للمرأة

«صحتك أولوية» ماراثون لسباق جري نسائي احتفالا باليوم العالمي للمرأة

«صحتك أولوية» ماراثون لسباق جري نسائي احتفالا باليوم العالمي للمرأة