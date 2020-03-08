شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تمد باب التقديم لحج الجمعيات حتى 19 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على مد باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى، الخميس، لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج، وجاء ذلك في ضوء الاستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.

Advertisements

وأكدت «القباج» على أهمية قيام الإدارات الاجتماعية والمديريات بتذليل أي صعوبات لسرعة تسجيل المواطنين.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قررت فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 23 /2 /2020م حتى 10 /3 /2020م.

وأكد أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة، أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار عدد 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الحالي، وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران.