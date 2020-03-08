شكرا لقرائتكم خبر عن نائبات البرلمان يوبخن «الصافي» لاستخدامه لفظ «نسوان» في اجتماع لجنة الإسكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار النائب عصام الصافي أزمة أثناء اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسبب استخدامه لفظ «نسوان» أثناء كلمته بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن بعض مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب ببعض القرى الريفية.

وتسبب حديث النائب في اعتراض النائبات المشاركات في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، ووبخوه قائلين:«مينفعش اللفظ ده يا سيادة النائب.. أنت تسببت في أذي لينا نتيجة هذه اللفظ».

ورد النائب قائلا: «متزعلوش ياجماعة قصدي حريم، وهذا لفظ ذكر في القرآن، والمولي عز وجل مقلش سيدات في كتابه بل قال نِسْوَةٌ».