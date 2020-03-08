شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 15.9 مليون جنيه تعويضات مالية للمواطنين المضارين في مدينة رفح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن صرف الدفعة الأولى من التعويضات المالية الخاصة بالمنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي بمدينة رفح، بقيمة 15 مليون و957 ألف و850 جنيه لعدد 199 مواطنًا من أهالي مركز ومدينة رفح.

وأكد العميد مصطفى محمد مصطفى، رئيس مركز ومدينة رفح، إعلان أسماء الدفعة الأولى للمستحقين لتعويضات المنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها في الشريط الحدودي برفح، على أن يتم الصرف يوم الاثنين الموافق 9 مارس الجاري من ديوان عام مركز ومدينة رفح.

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بدوره وجه اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على سرعة صرف التعويضات المقررة للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب، سواء للأراضي الزراعية أو للمباني بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش.

أعلن المحافظ عن فحص عدد من التظلمات الخاصة بالمتقدمين لصرف التعويضات من خلال لجنة فحص التظلمات في ديوان عام المحافظة، ودراسة كل تظلم على حدة وأخذ رأي اللجنة في أحقية صرف التعويضات من عدمه للمتقدمين لطلبات التظلم.

أشار المحافظ إلى تخصيص مبلغ 332 مليون جنيها بمديرية الزراعة لصرف التعويضات عن الأشجار التي أضيرت، ومبلغ 58 مليون جنيها بمجلس مدينة العريش، ومبلغ 50 مليون جنيها في مجلس مدينة الشيخ زويد، ومبلغ 517 مليون جنيها في مجلس مدينة رفح للصرف منها للمواطنين المضارين بعد استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للصرف.