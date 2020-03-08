شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة بعد العطلة الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة بشمال سيناء، في كلا الاتجاهين أمام الفلسطينيين، بعد إغلاقه يومين متتاليين للعطلة الأسبوعية.

Advertisements

وأكد مصدر مسؤول في المعبر أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعبور المسافرين بالجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

وأضاف المصدر أنه تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، علاوة على توفير عدد إضافي من السيارات لنقلهم بين الجانبين.

يذكر أن المعبر شهد، الخميس، تنقل 693 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 371 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع 322، بجانب إدخال عدد 142 شاحنة تحمل على متنها كميات من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة.