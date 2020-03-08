شكرا لقرائتكم خبر عن نجل شقيق المشير عامر مرشحًا لحزب مستقبل وطن في تكميلية نواب سمالوط بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عمر غلاب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، اختيار وحيد مصطفى عامر، نجل شقيق المشير عبدالحكيم عامر، مرشحا للحزب لخوض الانتخابات التكميلية التي ستجري الشهر المقبل، بدائرة مركز سمالوط، على مقعد النائب الدكتور على الكيال، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض الشهر الماضي.

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وقال «غلاب» إن اختيار «عامر» ابن قرية اسطال، بمركز سمالوط، يعد إضافة قوية للحزب لما يتمتع به من صفات حميدة وشعبية وقبول لدى أهل دائرة، حيث سبق الفوز بالمقعد مرتين عام 2009، خلفا للنائب حميدة عبدالعاطي، وعام 2010 بأغلبية الأصوات، مؤكدا أن الحزب زاخر بقياداته وشبابه ولديه القدرة على أداء رسالة كاملة.

وناشد «غلاب» قيادات وأعضاء الحزب الالتزام بدعم مرشحهم ومساندته للفوز بالمقعد من الجولة الأولى.

يذكر أن وحيد مصطفى عامر سبق له الفوز بالمقعد مرتين عام 2009، خلفا للنائب حميدة عبدالعاطي، وعام 2010 بأغلبية الأصوات، وهو نجل مصطفى عامر، رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المنيا لأكثر من 35 عامًا.