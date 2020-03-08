شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف من العاملين في أخبار اليوم على الانتخابات.. و«جبر» يتفقد انتخابات دار الهلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت فعاليات انتخابات أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة أخبار اليوم إقبالا شديدا من الناخبين فرع أكتوبر، حيث بدأت الانتخابات منذ التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساء، كما شهد التصويت في لجنة أخبار اليوم فرع الإسكندرية، بحضور المستشار محمد زكي السملاوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إقبالًا كبيرًا من العاملين في المؤسسة.

وقام رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر بتفقد اللجان الانتخابية في مؤسسة دار الهلال، يرافقه المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو الهيئة، ومجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، عضو الهيئة، وكان في استقبالهم رئيس تحرير المصور، أحمد أيوب، ورئيس تحرير الهلال، خالد ناجح.

وأكد العاملون في المؤسسة «صحفيين وإداريين وعمالاً» أن الانتخابات تشهد أعلى درجات النزاهة والشفافية تحت الإشراف القضائي وتسير بسهولة ويسر بعد أن وفرت المؤسسة مقار مريحة للتصويت.

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وأكد جبر حرص الهيئة على إجراء الانتخابات في أجواء من النزاهة والشفافية، وأن مصلحتها الوحيدة هي إتاحة الفرصة للجميع للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري بحرية تامة.

وحرص العاملون بدار الهلال على التأكيد لرئيس الهيئة أنهم يريدون الدعم والتأييد والمساندة ليستطيعوا اجتياز المشاكل التي تمر بها مؤسستهم، وأكد لهم رئيس الهيئة أن خطة الإصلاح القادمة ستحقق الخير للجميع، وطالبهم بالوقوف وراء مصلحة مؤسستهم في الفترة القادمة.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر زار المقر الانتخابي لمؤسسة أخبار اليوم وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة ياسر رزق ورئيس تحرير الأخبار خالد ميري والمدير العام أحمد جلال، وذلك لمتابعة آخر الاستعدادات للمقر الانتخابي الذي يستقبل الصحفيين والإداريين والعمال.

وأثنى رئيس الهيئة على الاستعدادات، وأكد حرص الهيئة على إجراء الانتخابات بمنتهى الحيدة والشفافية والنزاهة، وخروجها بمظهر مشرف يليق بالمؤسسة العريقة.

وتابع رئيس الهيئة استعدادات دار الهلال التي تجري فيها الانتخابات في نفس التوقيت، وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات انتهت من إعداد بطاقات التصويت، حسب أعداد العاملين في كل لجنة والتأكد من صلاحية المقار الانتخابية للجان.