شكرا لقرائتكم خبر عن 480 سائحًا يزينون سماء الأقصر بانطلاق 16 رحلة بالون طائر بالبر الغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زيّنت سماء الأقصر، اليوم الأحد، 15 رحلة بالون طائر على متنها 480 سائحًا وسائحة من جنسيات مختلفة، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربى والشرقى، والاستمتاع بها، ومشاهدة آثار ومعابد المدينة المنتشرة وسط المناظر الطبيعية، المتاخمة للجبال ونهر النيل الخالد والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة الأقصر، والتقاط الصور التذكارية والسيلفى من أقصى ارتفاع 500 متر وملامسة السحب المنتشرة في بانوراما ساحرة تملأ سماء البر الغربى، مع اعتدال الطقس وحنو الشمس الدافئة التي تملأ جنبات المحافظة.

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وأكد أسامة عبدالغنى، أحد العاملين بشركات البالون الطائر بالأقصر، أن سماء المدينة تزينت، الأحد، بعدد 16 رحلة للبالون من مختلف الشركات العاملة بها، موضحًا أن الإقبال على الرحلات عاد بقوة باعتبارها من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السياح المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية، لافتًا إلى أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة التي يقدم عليها السياح الأجانب بالأقصر.

كما أوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدنى بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة، لافتًا إلى أن زيادة التدفقات السياحية ساهمت في زيادة الرحلات المميزة التي تشهدها المدينة السياحية من مختلف الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن مدينة الأقصر تحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة في عدد الرحلات، موضحًا أن المدينة السياحية تتميز برحلات البالون الطائر، مما جعل الأقصر مقصدًا سياحيًا مهمًا في رياضة المغامرات للعديد من مختلف الجنسيات الوافدة لزيارة المعالم والمقاصد السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، بجانب الاستمتاع بالطبيعة الخلابة ونهر النيل ومشاهدة عظمة الفراعنة في تشييد المعابد، والمقابر المنتشرة بالبر الغربى، من أقصى الارتفاعات بسماء الأقصر، بالإضافة إلى كونها أحد البرامج الأساسية لكثير من شركات السياحة.