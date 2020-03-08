شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان عن أزمة مشروعات «بين الوطن»: «الناس عندها حق إحنا اتأخرنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن هناك تأخير بالفعل في تسليم مشروعات «بيت الوطن» الخاصة بالمصريين بالخارج، والسبب في ذلك هو الشركة الخاصة التي كانت المسؤولة عن تنفيذ المشروع، وقال إنه يتم العمل على حل المشكلة، وسيتم تحديد مواعيد للتسليم خلال أشهر.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي، بشأن ضرورة الإسراع في تخطيط وتسليم مشروعات بيت الوطن، وأراضي القرعة للمصريين بالخارج.

وقال النائب رضا البلتاجى: «المواطن المصري في الغربة بيتعذب، بيجمع كل مدخراته ويدفع بالدولار، ولكن يوجد تأخير في تسليم الوحدات للمواطنين، وأرجو سرعة التسليم للمصريين بالخارج، وسرعة تنفيذ هذه الأراضي وتسليمها».

ورد وزير الإسكان: «كان علينا ضغوط كثيرة، واضطرينا إلى سحب المشروع من الشركة بعدما أعطيناها كل الفرص، ونعمل على حل مشكلة التأخير، وسأسلم اللجنة كل الأوراق الخاصة بتسليم الأراضي ببعض المناطق والمواعيد الزمنية، خلال الفترة القادمة.. الناس عندها حق وإحنا تأخرنا ومعترفين».