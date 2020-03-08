شكرا لقرائتكم خبر عن «عدالة ومساندة» تحيي نساء مصر والعالم في اليوم العالمي للمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



قدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية برئاسة المستشارة هالة عثمان؛ أستاذ القانون الجنائي؛ التحية والتهنئة والتقدير لكل نساء العالم؛ وإلى المرأة المصرية بوجه خاص؛ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة؛ الذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام؛ وهو اليوم الذي يصادف الذكرى السنوية الـ25 لإعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يعد خارطة الطريق الأكثر تقدمية في ما يتصل بتمكين المرأة والفتاة في كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى مرور 20 عاما على قرار مجلس الأمن رقم 1325 المعنى بالمرأة والسلام والأمن، و10 سنوات على تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ و5 سنوات على إعلان أهداف التنمية المستدامة؛ والاحتفال بمرور 20 عاما على إنشاء المجلس القومي للمرأة في مصر .

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وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم بهذه المناسبة أن احتفال عام 2020 الذي أعلنته الأمم المتحدة يحمل شعار «أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة» وهو ما تسعى إليه القيادة السياسية في مصر منذ وصولها لسدة الحكم ممثلة في السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وكافة مؤسسات الدولة؛ وهو فكرة تحقيق المساواة بين الجنسين.

ودعت المستشارة هالة عثمان؛ رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية المشهرة برقم 10452 القاهرة؛ كافة نساء العالم أن يثبتن قوتهن وكفائاتهن في كافة المجالات الحياتية خاصة الأكثر صعوبة؛ وأن يؤكدن للجميع أن النساء هن القادرات وبقوة على إذكاء المناخ العام الصحي لدولهم وأسرهم ومجتمعاتهم .

ووجهت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة؛ في تصريح لها رسالة إلى المرأة المصرية؛ أكدت فيها أن نساء مصر هن حجر الزاوية الحقيقية في التنمية والتقدم؛ وعليهن دور وطني حقيقي تجاه المسار الآمن للدولة الوطنية؛ كشريك رئيسي في المجتمع المصري لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.