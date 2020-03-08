شكرا لقرائتكم خبر عن إشغالات السوق السياحية تثير غضب محافظ أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار مشهد الإشغالات بالسوق السياحية غضب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واستدعى مسؤولي مجلس المدينة وشرطة المرافق والمرور بعد أن رصد تواجد بعض الإشغالات والباعة الجائلين بجانب إلقاء مخلفات المحال بالشارع.

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وقال المحافظ: «اللي انا شايفه قدامي ده فساد» وانتظر المحافظ حتي تم رفع الإشغالات أمامه وأمر بمصادرة هذه السلع وتوجيهها لصالح دور الأيتام.

وأمر محافظ أسوان خلال جولته المفاجئة والتى شملت السوق السياحية وسوق الحارث وسوق الحمام، بالإضافة إلى شوارع المعلمات والمطار والبركة والمحطة- بنقل الباعة الجائلين المدرجين في آخر حصر تم إلى باكيات بالسويقات الجديدة مقابل 400 جنيه إيجارا شهريا، على أن يكون ذلك بمراجعة دقيقة وبمنتهى الشفافية والنزاهة الكاملة مع تقسيم هذه السويقات إلى أجزاء خاصة بكل نشاط من بيع الخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك والسلع الغذائية والاستهلاكية، مشدداً على أنه في حالة ضبط أي إشغالات أو باعة جائلين عقب نقلهم إلى السويقات سيتم تحرير محضر لهم، بجانب توقيع غرامات مالية كبيرة ومصادرة البضائع لصالح العمل الاجتماعى والخيرى، خاصة أنه روعي في التصميمات المتعلقة بتطوير السوق السياحية الحد تماماً من ظاهرة الإشغالات.

وخلال جولته الميدانية، استمع أشرف عطية للعديد من شكاوى ومطالب المواطنين والتى من أبرزها تشكيل لجنة لمراجعة المناطق المستهدفة لدخول خدمة الغاز الطبيعى ومنها عزب كيما، وأيضاً مقترح استغلال موقع مستشفى مهجور وقديم بمنطقة الخزان غرب لإقامة أحد المشروعات الخدمية، علاوة على مطالب الحصول على باكيات ووحدات سكنية وضعف المياه بشارع عباس فريد.