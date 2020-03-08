شكرا لقرائتكم خبر عن «كنائس المنيا» تناشد المصلين عدم التكدس بقداسي الأحد والجمعة وتجربة باقي الأيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت بعض كنائس المنيا في إتخاذ تدابير احترازية لتجنب انتقال الأمراض المعدية، خاصة التي تصيب الجهاز التنفسي ومنها فيروس «covid 19» المعروف بـ «كورونا المستجد».

ولم تقف التدابير عند استغناء بعض الكنائس عن توفير أكواب مياه «تصريف التناول»، أو توزيع اللفائف التي توضع على اليد والفم وقت التناول، بل طالت تلك التدابير نصائح للتجمعات، والتنبيه بضرورة لبس ملابس ثقيلة للتوائم مع فتح نوافذ الكنائس لتجديد الهواء أثناء الصلوات، وما يرافق ذلك من تدفق تيارات هواء شديد نسبياً لكبر حجم نوافذ الكنائس.

وتداول بعض الأقباط ملصق منسوب لكنيسة «الأنبا أنطونيوس»، في «أبوظبي»، والتي تتبع الكنيسة القبطية، والملصق سابق لقرارات كاتدرائية الإسكندرية، وينصح الملصق المرضي بالراحة المنزلية لحين التعافي وتأجيل الذهاب للكنيسة خلال فترة مرضهم، واستخدام «اللفائف» و«أغطية الرأس النسائية» الشخصية.

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كما تتضمن النصائح استخدام العبوات المعبأة المغلقة للمياه بعد التناول أو الأكواب البلاستيكية وإلقائها بالمهملات بعد الاستخدام.

كما شدد الملصق المنسوب لكنيسة «الأنبا أنطونيوس» على تفادي التجمعات الكبيرة والتجمعات بالأماكن قليلة التهوية واستخدام مطهرات اليدين والحد من المصافحة والملامسة قدر الإمكان.

من جانبها نبهت كنائس المنيا على تخصيص مواعيد يومية للقداسات طوال فترة الصوم المقدس، الذي ينتهي بعيد القيامة، الذي يوافق هذا العام يوم 19 أبريل المقبل، وتأكيد الكنائس على وجود مواعيد متأخرة للقداسات تناسب الموظفين، دون الداعي للتكدس بقداسي الأحد والجمعة.

وكانت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية قد أصدرت قرارين تنظيميين، أمس السبت، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويتمثل القرارين في إلغاء اللفائف العامة و«الإيشاربات» العامة التي تضعها السيدات على شعرهن خلال الصلوات، وإلغاء مياه الشرب بعد التناول، ومطالبة المصلين بإحضار زجاجات المياه الخاصة بهم