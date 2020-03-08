شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف من العاملين في «أخبار اليوم» على انتخابات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت فعاليات انتخابات أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة أخبار اليوم إقبالًا شديدًا من الناخبين بفرع أكتوبر، حيث بدأت الانتخابات منذ التاسعة صباحًا وتستمر حتي الخامسة مساء، وتفقد، أمس، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، المقر الانتخابي لمؤسسة أخبار اليوم، وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة، ياسر رزق، ورئيس تحرير الأخبار، خالد ميري، والمدير العام، أحمد جلال، وذلك لمتابعة آخر الاستعدادات للمقر الانتخابي، الذي يستقبل الصحفيين والإداريين والعمال.

وأثني رئيس الهيئة على الاستعدادات، وأكد حرص الهيئة على إجراء الانتخابات بمنتهي الحيدة والشفافية والنزاهة، وخروجها بمظهر مشرف يليق بالمؤسسة العريقة.

وتابع رئيس الهيئة استعدادات «دار الهلال»، التي تجري فيها الانتخابات في التوقيت نفسه، وانتهت، أمس، اللجنة المشرفة على الانتخابات من إعداد بطاقات التصويت حسب أعداد العاملين في كل لجنة والتأكد من صلاحية المقار الانتخابية للجان.

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وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد وضعت ضوابط محددة لاختيارات رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، تشمل تقييم أداء القيادات الحالية، فى ضوء معالجة مشكلات وأزمات المؤسسات واستثمار الأصول والديون والعمالة، وكذلك أرقام ومعدلات التوزيع والتأثير وتميز المحتوى.

وأقرّت الهيئة إجراء الانتخابات من خلال تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، برئاسة المستشار عادل بريك، عضو الهيئة، نائب أول رئيس مجلس الدولة.

وحددت الهيئة الوطنية عدة شروط للترشح على النحو التالى: «أن يكون من بين الصحفيين أو الإداريين أو العمال بالمؤسسة، ويثبت ذلك بشهادة من المؤسسة، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 5 سنوات فى المؤسسة بالنسبة للجمعية العمومية، و10 سنوات بالنسبة لمجلس الإدارة منذ تاريخ التعيين، وأن يقدم بيانًا بالسيرة الذاتية، موضَّحًا به المؤهل والخبرات والصفة، وإقرارًا بالتزامه بأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية واللوائح المعتمدة، وإقرار أى حالة تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة فى القانون».

ويُعتبر العامل كل مَن يقوم بأعمال يدوية، كما يُعتبر إداريًا كل مَن يقوم بأعمال إدارية أو كتابية، ولم تثبت له صفة الصحفى أو العامل، وتثبت صفة المرشح أو الناخب بحسب الكشوف التى تحررها المؤسسة المعنية.