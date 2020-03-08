شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 85% من الحالات المصابة بفيروس كورونا لا تحتاج مستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مصر تعد من أوائل الدول التى اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن علاج الحالات يتم عبر إعطائها مضادات حيوية وخافض للحرارة حتى يتحول الإيجابى إلى سلبى، كاشفة عن 11 حالة سلبية من ضمن 45 حالة مصابة بالفيروس، وعزلهم خارج المستشفى ومتابعتهم خلال 14 يومًا.

ودعت وزيرة الصحة، المواطنين خلال لقاء على "اكسترا نيوز" إلى عدم المبالغة فى الخوف من الفيروس، قائلة: "85% من الحالات المصابة فى العالم لا تحتاج مستشفى، وهذا كلام منظمة الصحة العالمية، وعندنا 46 من 48 حامل للفيروس دون أعراض".

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وعن أعراض المرض، قالت وزيرة الصحة: ارتفاع درجات الحرارة مع أعراض البرد والكحة وأعراض تنفسية يجب التوجه إلى مستشفى الحميات كإجراء احترازى، حيث يتم أخذ عينة وإرسالها للمعامل المركزية وإذا ثبت إيجابيته يتم عزل المريض ثم يتم البدء فى تقصى المخالطين".

وحول وجه الاستفادة من زيارتها الأخيرة إلى الصين، أضافت: الحاجة اللى طلعت بيها إيجابية جدا على مستوى الصحة هو أن الالتزام أهم أداة للوقاية والتحكم في أى امراض معدية، الموضوع بسيط وبساطته تكون أكثر بالالتزام".