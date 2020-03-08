شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الثقافى الكويتى: لا إصابات بكورونا لأى طالب كويتى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس المكتب الثقافى الكويتى فى مصر الدكتور أحمد المطيرى عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، لأى طالب كويتى يدرس في مصر، وقال المطيرى - في تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الأحد، إن المكتب الثقافي يتابع عن كثب أوضاع جميع الطلبة الكويتيين في مصر، موضحا أنه على تواصل مستمر مع مكتب وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وكذلك عمداء الكليات المصرية؛ لمتابعة آخر التطورات في هذا الشأن.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، كشفت عن انتهاء العمل بقرار إيقاف التشغيل المؤقت إلى كل من مصر، سوريا، لبنان، الهند، بنجلاديش، الفلبين، وسريلانكا، في تمام الساعة 12 ليلا يوم 13 مارس الجارى، وذكرت (الطيران المدني) الكويتية - في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أنه يعفى من القرار، المواطنون الكويتيون، والأقارب من الدرجة الأولى (الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء دون تحديد أي جنسية)؛ وذلك بعد تقديم إثبات صلة القرابة، وتطبق عليهم الإجراءات الصحية.