شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مستشفى ووهان المخصصة لمكافحة "كورونا" تعلن رسميا إنهاء أعمالها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مستشفى ووهان المؤقتة التي كانت قد أنشئت من أجل التصدى للانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد القاتل، اليوم الأحد، وفقاً لما جاء في وكالة شنخوا الصينية، أنه تم إنهاء كافة عمليات التعقيم اللزمة في المكان والأماكن شديدة القرب من مقر المستشفى.

وأشارت الوكالة، إلى أن جميع المرضى خرجوا من المستشفى المؤقت في ووهان، في مقاطعة هوبي الصينية، بعد تعافيهم أو نقلهم إلى مستشفى آخر بعد ظهر يوم أمس السبت، مشيرة إلى أن الأعمال في المستشفى المؤقت انتهت بشكل رسمي صباح اليوم الأحد بعد إتمام كافة إجراءات التطهير فيه.

ونشرت الوكالة صورا، تظهر مشهدا غير مألوف للمستشفى المؤقت، الذي بنته السلطات الصينية في أقل من 10 أيام، حيث كان على مدى الشهرين الماضيين مكتظا بالمصابين بالفيروس المستجد، وبطاقم العمل الطبي الذي أمضى ساعات طويلة في رعاية المصابين في بؤرة تفشي الفيروس.

وأعلنت السلطات الصحية فى بر الصين الرئيسى، اليوم الأحد، تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بنهاية يوم السبت بتراجع عن 99 حالة تم تسجيلها يوم الجمعة، وبهذا يرتفع مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى الصين إلى 80695 حالة بنهاية يوم السبت.

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وكشفت السلطات عن 27 حالة وفاة جديدة بكورونا أمس السبت بتراجع عن 28 حالة وفاة يوم الجمعة. وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة فى إقليم هوبي،بؤرة تفشى الفيروس، ووصل مجمل عدد حالات الوفاة إلى 3097 حالة.

وبنهاية يوم السبت أيضاً، تم تسجيل ما مجموعه 80695 حالة اصابة مؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، بينما توفي 3097 شخصا بسبب المرض.