شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يغادر القاهرة متوجها إلى عمان لبدء جولة عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكري، متوجها إلى العاصمة الأردنية عمّان في مُستهل جولة عربية خارجية، تشمل كل من، السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات . وأنهى وزير الخارجية إجراءات سفره عبر الاستراحة الحكومية بمطار القاهرة الدولي، وغادر علي متن الطائرة المتجهة إلى عمان. Advertisements ومن المقرر، أن يقوم وزير الخارجية بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول الشقيقة.

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