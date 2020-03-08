شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. ارتفاع درجات الحرارة ورياح وأتربة غدا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ "ليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة غدا حيث تسجل العظمى بالقاهرة 30 درجة.

حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد ، أن يشهد غدا الاثنين، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار على أقصى الغرب.

الكويت تقرر تمديد إجازات وافدى الدول السبع الغائبين بسبب إجراءات كورونا

أعلن بدر الحمد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية فى ديوان الخدمة المدنية الكويتى، تمديد إجازات الوافدين العاملين في القطاع الحكومى، والذين حال قرار وقف الطيران مع دولهم دون عودتهم، وقال الحمد - في تصريح لجريدة "السياسة" الكويتية نشر اليوم الأحد، "من لديه رصيد إجازات، ستحسب إجازته بأجر، أما من ليس لديه رصيد، فستمدد إجازته على حسابه الشخصي".

وزير الداخلية مهئناً القوات المسلحة بيوم الشهيد: تضحياتكم شهادة على شرف الصمود

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، حيث جاء بالبرقية:" بكل معانى التقدير والإعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد، أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن أصدق مشاعر الإعزاز وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد".

رئيس الوزراء: نستهدف خفض الدين العام لما يقرب من 80% عام 2020

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، إطلاق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وتتضمن الشراكة 3 محاور رئيسية، حيث قال رئيس الوزراء، أن هناك تحديات واجهت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن ما شهدته مصر، وتصدرها قائمة الدول الأفريقية، وتصدرها معدلات النمو نتيجة جهود كبيرة .

التعليم: طلاب الثانوية العامة قاربوا على انتهاء تسجيل استمارة الامتحانات

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إن دفعة طلاب الثانوية العامة،2019،2020، أوشكت على الانتهاء من تسجيل وكتابة استمارة التقدم للامتحانات الورقية، موضحة أن المدارس تراجع الاستمارات وتعمل على إرسالها للجان النظام والمراقبة بصفة دورية ومستمرة، مشيرة إلى أنه قبل نهاية الشهر الجارى سيكون جميع الطلاب انتهوا من تسجيل الاستمارات سواء الإلكترونية أو الورقية.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مقترح الجدول وتخللت الامتحانات 3 اجازات، وافقت أيام 18 يونيو المقبل في حين أن أخر امتحان قبل الإجازة يوافق يوم 16 يونيو، كما يتم منح الطلاب إجازة يوم 23 يونيو، فى الوقت الذى يؤدى فيه الطلاب امتحان يوم 21 يونيو كما يحصل الطلاب على إجازة يوم 30 يونيو وهو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة ورياح وأتربة غدا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد ، أن يشهد غدا الاثنين، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار على أقصى الغرب.

وزير الإسكان: 3 مليارات جنيه استثمارات تنفيذ 17 مشروع مياه وصرف بالدقهلية

‫عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية، والمشروعات التى تم وجارٍ تنفيذها، لرفع مستوى الخدمة، وزيادة ضغوط المياه، واستكمال وتحسين خدمة الصرف الصحى، بالمحافظة.

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معيط عن أثار كورونا الاقتصادية: هناك دول على المحك ونراقب الوضع عن كثب

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تأثير تفشى فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى، قائلا: "هناك دول على المحك لو امتدت هذه الظروف لفترة"، لافتا إلى تأثر قطاعى السياحة والإنتاج على مستوى العالم، مشيرا إلى أن سعر برميل النفط انخفض من 52.5 دولار إلى 45.3 دولار فى يوم واحد".

وزير التعليم العالى: لدينا خطط بديلة بشأن المنتدى العالمى للتعليم حال تأجيله

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن أصحاب الهمم شركاء معنا فى كل شئ ومن خلال اللجنة العلمية نناقش مشاكل دمج أصحاب الهمم فى منظومة التعليم بشكل عام ونحصل على خبرات عالمية فى هذا المجال حتى يكون اداءنا مع أصحاب الهمم متميز.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى للإعلان عن استراتيجية المنتدى العالمى للتعليم فى نسخته الثانية، أنه فيما يخص فيروس كورونا إلى الآن لا يوجد لدينا داعى للقلق ولدينا سيطرة كاملة ووفقا لمؤشرات منظمة الصحة العالمية وملتزمين بما تم الاتفاق عليه بشأن تنظيم المنتدى العالمى للتعليم

وزير الخارجية يغادر القاهرة متوجها إلى عمان لبدء جولة عربية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكري، متوجها إلى العاصمة الأردنية عمّان في مُستهل جولة عربية خارجية، تشمل كل من، السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات .

وأنهى وزير الخارجية إجراءات سفره عبر الاستراحة الحكومية بمطار القاهرة الدولي، وغادر علي متن الطائرة المتجهة إلى عمان.

ومن المقرر، أن يقوم وزير الخارجية بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول الشقيقة.

بدأ إنتاج لقاح لكورونا والتجارب تستغرق سنة لتشمل آلاف المتطوعين.. التفاصيل

تزعم شركتان أمريكيتان، وشركة صينية وفريق إمبيريال كوليدج بلندن، استعدادهم لبدء تجارب السلامة على نطاق صغير للقاح فيروس كورونا "كوفيد 19 " على البشر، مشيرة إلى أنه لا يمكن إعطاء عقار جديد لملايين الأشخاص على الفور، كما وعد دونالد ترامب، لكن المرحلة التالية، ستشمل مئات المتطوعين، حيث يجب أن تكون هناك دراسات لتحديد الجرعات للتحقق ما إذا كانت جرعة واحدة من اللقاح كافية أم لا، كما ويجب اختبار اللقاح على الآلاف من الأشخاص للتحقق مما إذا كان يمكن أن يمنع الأشخاص الأصحاء من الإصابة بالفيروس.

"عظيمات مصر".. الرئاسة تنشر فيديو يشيد بعطاء المرأة المصرية

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على "فيسبوك" اليوم الأحد، مقطع فيديو تحت اسم "عظيمات مصر" بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، نقل فيه الفيديو مقتطفات من كلمات للرئيس عبد الفتاح السيسى أشاد فيها بمسيرة المرأة المصرية الحافلة بالعمل والنجاح والعطاء.

بعد توقفه سنوات.. افتتاح طريق حلب دمشق الدولى وتأمينه من التنظيمات الإرهابية

بعد توقف دام لسنوات طويلة، أعيد اليوم الأحد افتتاح طريق حلب دمشق الدولي أمام حركة المسافرين والحافلات وسيارات النقل العامة والخاصة بعد تأمين محيطه من خطر التنظيمات الإرهابية والقذائف الصاروخية التي كانت تستهدف المدنيين والمسافرين.

المكتب الثقافى الكويتى: لا إصابات بكورونا لأى طالب كويتى فى مصر

أكد رئيس المكتب الثقافى الكويتى فى مصر الدكتور أحمد المطيرى عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، لأى طالب كويتى يدرس في مصر، وقال المطيرى - في تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الأحد، إن المكتب الثقافي يتابع عن كثب أوضاع جميع الطلبة الكويتيين في مصر، موضحا أنه على تواصل مستمر مع مكتب وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وكذلك عمداء الكليات المصرية؛ لمتابعة آخر التطورات في هذا الشأن.