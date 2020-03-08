شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقفه سنوات.. افتتاح طريق حلب دمشق الدولى وتأمينه من التنظيمات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد توقف دام لسنوات طويلة، أعيد اليوم الأحد افتتاح طريق حلب دمشق الدولي أمام حركة المسافرين والحافلات وسيارات النقل العامة والخاصة بعد تأمين محيطه من خطر التنظيمات الإرهابية والقذائف الصاروخية التي كانت تستهدف المدنيين والمسافرين.

ووصلت عشرات الحافلات القادمة إلى محافظة حلب من محافظات دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس كما انطلقت الحافلات المغادرة من حلب عبر مدخل حلب الغربي دوار النصر وبداية طريق حلب دمشق، حسبما جاء في وكالة الأنباء السورية "سانا"

ورصدت الوكالة السورية رصدت وصول الحافلات وسيارات المسافرين القادمة والمغادرة عبر الطريق في ريف حلب الغربي الجنوبي واستطلعت آراء عدد من المواطنين الواصلين الذين أكدوا أهمية إعادة افتتاح الطريق بعد غياب أكثر من ثماني سنوات والذي تحقق بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري ودماء الشهداء التي روت تراب الوطن وأعادت الأمن والأمان لهذا الشريان الحيوي المهم.

وعبر سائقو الحافلات عن سعادتهم وفرحهم بالعبور والوصول عبر هذا الطريق بيسر وسلامة مختصرين بذلك المسافة والزمن لافتين إلى أن زمن الوصول لم يستغرق من دمشق إلى حلب سوى خمس ساعات.



السيارات تسير فى الطريق بعد افتتاحه

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الطريق الدولى بسوريا



الطريق بعد افتتاحه



طريق حلب دمشق الدولى