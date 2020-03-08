شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد إطلاق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، إطلاق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وتتضمن الشراكة 3 محاور رئيسية. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة ستقدم كافة أوجه الدعم لنجاح مشروع برنامج العمل الأفضل.













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