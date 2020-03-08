شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خروج مريض يبلغ عمره 100 عام من مستشفى بالصين بعد شفائه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مريض يبلغ عمره 100 سنة، المستشفى بعد شفائه من فيروس "كورونا" كوفيد-19 في مدينة ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين. وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد إن إجمالي 1661 مريضا مصابا بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس القاتل.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن إجمالي 57065 مريضا غادروا المستشفيات حتى نهاية يوم السبت.

وبنهاية يوم السبت أيضاً، تم تسجيل ما مجموعه 80695 حالة اصابة مؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، بينما توفي 3097 شخصا بسبب المرض.

وأعلنت السلطات الصحية فى بر الصين الرئيسى، اليوم الأحد، تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بنهاية يوم السبت بتراجع عن 99 حالة تم تسجيلها يوم الجمعة، وبهذا يرتفع مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى الصين إلى 80695 حالة بنهاية يوم السبت.

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وكشفت السلطات عن 27 حالة وفاة جديدة بكورونا أمس السبت بتراجع عن 28 حالة وفاة يوم الجمعة. وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة فى إقليم هوبي،بؤرة تفشى الفيروس، ووصل مجمل عدد حالات الوفاة إلى 3097 حالة.



أثناء خروج المريض



الأطباء يودعون المريض