شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: المراكز البحثية تعمل على إعداد لقاح لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن المراكز البحثية التابعة للوزارة وكذلك المركز القومى للبحوث تعد حاليا أبحاثا لإنتاج وإعداد لقاح لمواجهة فيروس كورونا، وتستغرق وقتا طويلا مثل ما تم فى الأمور المشابهة من قبل.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن، أننا جزء من المنظومة العالمية ولدينا باحثين متميزين ولا يوجد ما يمنع من العمل على إعداد علاج لفيروس كورونا، خاصة وأنه سيكون ذات مردود عالمى.

وتابع وزير التعليم العالى، لدينا خطة كاملة معدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ولدينا تنسيق كامل مع الطب الوقائى بوزارة الصحة ونمتلك مستشفيات تستوعب العمليات الجراحية، وتوفير مساحة أكبر فى حالة وجود عزل بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة .

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واستطرد الدكتور خالد عبد الغفار، أن المستشفيات الجامعة سيكون بها أدوار مخصصة لهذا الغرض أو بالتعاون مع وزارة الصحة فى حالة احتياج رعاية المرضى فى هذا المجال، ولا نترك شيئا للصدفة، ونحاول أن يكون لدينا استعداد كامل بخطط معالجة أزمات .

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أكد أن أصحاب الهمم شركاء معنا فى كل شىء، ومن خلال اللجنة العلمية نناقش مشاكل دمج أصحاب الهمم فى منظومة التعليم بشكل عام، ونحصل على خبرات عالمية فى هذا المجال حتى يكون أداؤنا مع أصحاب الهمم متميزا.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، خلال كلمته بالمؤتمر، أنه فيما يخص فيروس كورونا إلى الآن لا يوجد ما يدعى للقلق ولدينا سيطرة كاملة ووفقا لمؤشرات منظمة الصحة العالمية وملتزمين بما تم الاتفاق عليه بشأن تنظيم المنتدى العالمى للتعليم .

وتابع وزير التعليم العالى، لدينا خطط بديلة حال وجود توجه دولى أو عالمى بخصوص فيروس كورونا، وتمكنا من التعامل مع الموقف بشكل عام ونتعامل مع الموقف فى ضوء المتغير الذى يحدث وكل شىء وارد .