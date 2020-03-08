شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تقرر تمديد إجازات وافدى الدول السبع الغائبين بسبب إجراءات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بدر الحمد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية فى ديوان الخدمة المدنية الكويتى، تمديد إجازات الوافدين العاملين في القطاع الحكومى، والذين حال قرار وقف الطيران مع دولهم دون عودتهم، وقال الحمد - في تصريح لجريدة "السياسة" الكويتية نشر اليوم الأحد، "من لديه رصيد إجازات، ستحسب إجازته بأجر، أما من ليس لديه رصيد، فستمدد إجازته على حسابه الشخصي".

وأوضحت مصادر بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن الوضع بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص مازال غامضا، مشيرة إلى أن هناك اجتماعا تنسيقيا سيعقده مسؤولو الهيئة مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة؛ لوضع آلية لمعالجة مشكلة العمالة الوافدة في القطاع الخاص، والذين تمنعهم الظروف الحالية من العودة، مضيفة أن الآلية ستبنى على الإحصاءات؛ لمعرفة عدد الغائبين أولا، ومن ثم تقديم المقترحات بكيفية معالجة تأخرهم عن العودة لمن انتهت إجازته.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد قرر في اجتماعه الاستثنائي يوم الجمعة الماضي، وقف جميع رحلات الطيران القادمة من والمغادرة إلى كل من مصر، بنجلاديش، الفلبين، الهند، سريلانكا، سوريا ولبنان لمدة أسبوع.

وجاءت خطوة مجلس الوزراء الكويتي، إلحاقا بالتعميمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي منذ ظهور فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، والمتعلقة بإيقاف الرحلات الجوية من وإلى كل من الصين، هونج كونج، إيران، كوريا الجنوبية، تايلاند، إيطاليا، سنغافورة، اليابان والعراق.

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كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية،كشفت عن انتهاء العمل بقرار إيقاف التشغيل المؤقت إلى كل من مصر، سوريا، لبنان، الهند، بنجلاديش، الفلبين، وسريلانكا، في تمام الساعة 12 ليلا يوم 13 مارس الجارى، وذكرت (الطيران المدني) الكويتية - في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أنه يعفى من القرار، المواطنون الكويتيون، والأقارب من الدرجة الأولى (الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء دون تحديد أي جنسية)؛ وذلك بعد تقديم إثبات صلة القرابة، وتطبق عليهم الإجراءات الصحية.