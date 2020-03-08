شكرا لقرائتكم خبر عن بدأ إنتاج لقاح لكورونا والتجارب تستغرق سنة لتشمل آلاف المتطوعين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزعم شركتان أمريكيتان، وشركة صينية وفريق إمبيريال كوليدج بلندن، استعدادهم لبدء تجارب السلامة على نطاق صغير للقاح فيروس كورونا "كوفيد 19 " على البشر، مشيرة إلى أنه لا يمكن إعطاء عقار جديد لملايين الأشخاص على الفور، كما وعد دونالد ترامب، لكن المرحلة التالية، ستشمل مئات المتطوعين، حيث يجب أن تكون هناك دراسات لتحديد الجرعات للتحقق ما إذا كانت جرعة واحدة من اللقاح كافية أم لا، كما ويجب اختبار اللقاح على الآلاف من الأشخاص للتحقق مما إذا كان يمكن أن يمنع الأشخاص الأصحاء من الإصابة بالفيروس.



بدء التجارب على لقاح كورونا

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، في الأسبوع الماضي، أن الحكومة كشفت عن خطتها القتالية في حالة زيادة عدد حالات كوفيد 19 في الأسابيع المقبلة، تشير سيناريوهات الحالة الأسوأ إلى أنه يمكن مطالبة شخص من بين 5 أشخاص، أكثر من 6 ملايين شخص بعزل أنفسهم من أجل وقف انتشار العدوى.



رئيس الوزراء البريطاني فى المختبر يتابع تجارب اللقاح

وأضافت، مما لا شك فيه، أن الوزراء ورؤساء الصحة، والعلماء سيخوضون محادثات في نهاية هذا الأسبوع لتحديد أفضل السبل لمعالجة الوباء الذي يلوح في الأفق، موضحة، إن أنفلونزا الخنازير" H1N1 "، كانت تنتشر بسرعة، لقد كان معدل الوفيات مرتفعًا بشكل أساسي لدى الشباب على عكس الأنفلونزا العادية، لكننا علمنا أن لقاحات الأنفلونزا يمكن أن تعدل للحماية من السلالة الجديدة، ولذا فإننا سرعان ما توصلنا إلى العدد الذي سنحتاج إلى طلبه من التطعيمات.

في الواقع، تحولت أنفلونزا الخنازير إلى معتدلة نسبيًا، ما زالت تسبب ما يقرب من 200000 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، ولكن هذا لا شيء بالمقارنة مع أكثر من 50 مليون من ضحايا الأنفلونزا الإسبانية في عام 1918، لكن الاستعداد لفيروس كورونا لن يكون بهذه البساطة، لأنها عائلة تضم أيضًا فيروسات البرد الشائعة، وكذلك مرض السارس.



دونالد ترامب يطالب بتوفير الللقاح قبل الانتخابات الرئاسية

عندما نصاب بفيروس لم نواجهة من قبل، فقد يصيبنا بالمرض كما نعلم جميعًا، يعمل جهاز المناعة لدينا عن طريق مهاجمة الغزاة وتدميرهم، وبوجه عام، في المرة القادمة التي نتعامل فيها مع هذا الفيروس نفسه، فإن الجهاز المناعي "يتذكره"، ويمكنه قتله قبل أن يتمكن من التمسك والتسبب في المرض، تحتوي اللقاحات على القليل من الفيروسات التي تم إضعافها أو تعديلها أو قتلها تمامًا، مما يعني أنها غير ضارة بشكل أساسي، لكنه لا يزال يحفز الجهاز المناعي لذلك إذا ما تماس مع الفيروس الحي، فسوف يتذكره كما لو كنا قد أصابنا المرض بالفعل وحمايتنا.

وقالت الصحيفة، بالنسبة لبعض الفيروسات، مثل الحصبة والإنفلونزا، تمكن العلماء من صنع لقاحات فعالة، ولكن ليس كذلك بالنسبة للفيروسات التاجية، وهي العائلة التي ينتمي إليها فيروس كورونا.

وأضافت، كانت هناك تجارب للقاح لفيروس كورونا القطط، على سبيل المثال لكنه تسبب في ردود الفعل المناعية التي تسببت في إصابة القطط بالمرض.

حقق الباحثون بعض التقدم في العثور على لقاح فيروس كورونا البشري بعد وباء السارس في عام 2003، ولكن بسبب الجهد الدولي الضخم لتتبع وعزل المصابين، اختفى المرض، وتم الانتهاء من تمويل تجارب اللقاح، لذلك مع هذا الفيروس التاجي الجديد، بدأ الباحثون من الصفر تقريبًا، على الرغم من هذا، فقد حققوا تقدما ملحوظا مرة أخرى في يناير، شارك الصينيون التسلسل الجيني داخلفيروس كورونا Covid-19 مع العلماء في جميع أنحاء العالم.

كانت هذه خطوة أولى حيوية لإنشاء أي لقاح جديد، مضيفة أن التكنولوجيا الرائدة تعني أن العلماء لم يعودوا بحاجة للعمل مع الفيروس الفعلي، بدلاً من ذلك، يمكنهم إنشاء إصدارات رقمية من الفيروس واللقاح "الظاهري" في غضون ساعات، والتي يمكن تصنيعها في المختبر في غضون أسابيع، تم بالفعل اكتشاف بعض ما يبدو أنه يعمل ضد فيروس كوروناCovid-19 في المختبر، إذا وجد أن أحدهم يعمل، فسيكون هذا أول لقاح ضد فيروس كورونا.

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ولكن لا يمكن إعطاء أي عقار جديد لملايين الأشخاص على الفور كما وعد بذلك دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد عقارًا جاهزًا قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، هذا لن يكون ممكنًا.

تدعي شركتان أمريكيتان، وشركة صينية وفريق في إمبيريال كوليدج لندن، أنهم على استعداد تقريبًا لبدء تجارب أمان صغيرة الحجم للقاح Covid-19 فيروس كورونا في البشر.

لكن المرحلة التالية، التي ستشمل مئات المتطوعين، أبطأ، حيث سيتعين اختبارها جميعًا، للتحقق من أنها لم تتعرض بعد لفيروس التاج وبعد ذلك، لمعرفة ما إذا كان اللقاح قد أحدث أجسامًا مضادة أم لا، نظرًا لأن الكثير من الأشخاص يتعرضون للفيروس، فسيصبح من الصعب الحصول على متطوعين ليس لديهم أجسام مضادة موجودة ضده، هذه بالفعل مشكلة في الصين.

وقالت الصحيفة، يجب أيضًا إجراء دراسات للجرعات للتأكد من أن جرعة واحدة من اللقاح كافية، أو إذا كان هناك حاجة إلى جرعتين، يجب اختبار اللقاح على الآلاف من الأشخاص للتحقق مما إذا كان يمكن أن يمنع الأشخاص الأصحاء من الإصابة بالفيروس، إن تجاوز هذه المرحلة ليس بالأمر السهل على الإطلاق، قد يتم اكتشاف آثار جانبية غير مرغوب فيها، أو قد تعمل بعض اللقاحات، ولكن ليس في عدد كافٍ من الأشخاص.

قد تستغرق العملية برمتها سنوات والفشل ممكن في أي مرحلة، اعترف كريس وايت، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا بأننا سنكون محظوظين للحصول على لقاح لفيروس كورونا " Covid-19 "خلال العام المقبل

تطلب المملكة المتحدة حوالي 14 مليون جرعة إنفلونزا موسمية كل عام، لذلك إذا كانت هناك حاجة إلى جرعتين من لقاح لفيروس كورونا حتى يكون فعالًا، فنحتاج بالفعل إلى 28 مليون جرعة فقط للمجموعات المعرضة للخطر.

يقول البروفيسور ديفيد ساليسبري، مدير التحصين السابق في المملكة المتحدة: "ستطلب كل دولة أخرى كميات مماثلة". "لن تحصل أي دولة على جميع اللقاحات التي تريدها أو حتى جميع اللقاحات التي تحتاجها بسبب عدم وجود قدرة تصنيع عالمية كافية، حتى بعد تأمين جرعات من اللقاح، فسوف يستغرق توزيعها على الأطباء الممارسين العامين مزيدًا من الوقت لإعطائها للمرضى المعرضين للخطر، في أي حال، قد لا تكون اللقاحات هي الرصاصة السحرية التي نعتقد.

هناك تجارب جارية بالفعل لمعرفة ما إذا كان العقار الذي تم تطويره أصلاً لعلاج فيروس الإيبولا، والذي ثبت نجاحه، يمكن أن يساعد في علاج أعراض فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه، يتم اختبار عقار يستخدم لعلاج المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية كعلاج ممكن.

ولكن إلى أن نعرف أكثر، فإن الأطباء الذين يعالجون المرضى الأكثر تضرراً من فيروس كورونا Covid-19 سيتعين عليهم الاعتماد على توفير الدعم الطبي القياسي.

وتنصح الصحيفة، بغسل اليدين للوقاية من فيروس كورونا، حتى ظهور دواء أو لقاح يحمى من الفيروس.