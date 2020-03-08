شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية مهئناً القوات المسلحة بيوم الشهيد: تضحياتكم شهادة على شرف الصمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، حيث جاء بالبرقية:" بكل معانى التقدير والإعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد، أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن أصدق مشاعر الإعزاز وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد".

وتابع: "ستظل بطولات وتضحيات شهدائنا الأبرار فى شتى مواقع العمل وميادين الكفاح والنضال الوطنى محفورة فى وجدان الأمة المصرية تُجسد للأجيال المتعاقبة وسام عزة وفداء وملحمة كفاح وعطاء ، بقى على مر العصور شاهدة على شرف البطولة والصمود، حفظ الله مصرنا الغالية آمنةً مطمئنةً عزيزةً أبية .. ولتبقى جيشاً وشرطة وشعباً فى رباط إلى يوم الدين ،إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير".

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وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة"، جاء بها:" يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد ، أن أبعث لسيادتكم بأصدق مشاعر الفخر والإعتزاز بقواتنا المسلحة الباسلة مهد التضحيات وعرين الأبطال .. راجياً المولى عز وجل أن يبارك ويسدد خطاكم وأن يحفظ بفضله أبطالنا فى شتى مواقع العمل الوطنى، ويرحم شهدائنا الأبرار إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".