"عظيمات مصر".. الرئاسة تنشر فيديو يشيد بعطاء المرأة المصرية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على "فيسبوك" اليوم الأحد، مقطع فيديو تحت اسم "عظيمات مصر" بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، نقل فيه الفيديو مقتطفات من كلمات للرئيس عبد الفتاح السيسى أشاد فيها بمسيرة المرأة المصرية الحافلة بالعمل والنجاح والعطاء.

وقال الرئيس السيسي، في إشادته وتقديره لنجاحات المرأة في مختلف الميادين، "تحية تقدير للمرأة المصرية العظيمة، بنات وسيدات النيل وصانعات السعادة والنماء عظيمات مصر.. إن تطور ورقي أي مجتمع إنما يقاس بدرجة تطوره الثقافي والأخلاقي والمعرفي، ويرتبط ارتباطا وثيقا بتطور ثقافة ووعي المرأة، ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته".

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وتابع: "وتستمر مسيرة كفاح المرأة لتحصل على حق الانتخاب وممارسة الحقوق السياسية كاملة، وقبل ذلك الحق في التعليم وشغل أي من المناصب والوظائف العامة، وصولا لهذا اليوم الذي نرى فيه المرأة في جميع ميادين العمل الوطنى.. إن المرأة المصرية أثبتت جيلا بعد جيل وعلى مدار التاريخ المصري الطويل، أنها طرف أساسي في معادلة الوطن".

وأوضح مقطع الفيديو نماذج مشرفة من الفتيات والنساء المصريات اللاتي اقتحمن جميع مجالات التعليم والعمل المهني والوطني وتقدمن ليشغلن أرقى المناصب في الدولة.