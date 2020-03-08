شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نستهدف خفض الدين العام لما يقرب من 80% عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، إطلاق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وتتضمن الشراكة 3 محاور رئيسية، حيث قال رئيس الوزراء، أن هناك تحديات واجهت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن ما شهدته مصر، وتصدرها قائمة الدول الأفريقية، وتصدرها معدلات النمو نتيجة جهود كبيرة .

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام لما يقرب من 80% عام 2020، لافتا إلى أن الحكومة تولى الصناعة اهتمام كبير للغاية خاصة وانها قاطرة التنمية، لافال إبى أنه تم إصدار قوانين راس المال والاستثمار الجديد وتشكيل المجلس التنسيقى للصناعات فى ضوء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة.

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وتابع: الحكومة تستهدف خفض معدلات البطالة ل7% بحلول عام 2021/2020، موضحا أن الحكومة فى قطاع التعليم تم إطلاق العديد من المبادرات التى تخص قطاع التعليم وتنفيذ 27 مشروع قومى جديد واطلاق المرحلة الثانية من مبادرة علماء مصر.