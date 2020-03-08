شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. وزراء السياحة والصحة والطيران يلتقون السائحين بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، معبد الكرنك حيث التقوا عددا من السائحين الذين يزرون معابد الأقصر، يأتى ذلك بعد وصولهم مطار الأقصر الدولى، فى إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة وضعت خطة وقائية مشددة يتم تطبيقها بكافة الموانئ والمطارات، منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور فيروس كورونا المستجد فى يناير الماضى، مشيرةً إلى أن الخطة تبدأ من داخل الطائرة، حيث يتم توزيع كارت المراقبة الصحية على المسافرين، ويقوم المسافر بملء الكارت وهو على متن الطائرة، وعند وصوله يتم فحصه، وقياس درجة حرارته بأجهزة "الإنفرارد".

وتابعت: وعند اكتشاف أن أياً من المسافرين يعاني من إرتفاع فى درجة الحرارة يتم عزله بالحجر الصحى بالمطار وفحصه، ثم تحويله إلى مستشفى الحميات لسحب عينة تحليل PCR، الخاص بفيروس كورونا المستجد، والذي تظهر نتيجته بعد مرور 6 ساعات، وفى حال إيجابية التحليل يتم عزل الحالة فوراً بمستشفى العزل المخصص عن طريق سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم.

وأكدت هالة زايد، على وجود تنسيق كامل مع وزارتي السياحة والطيران المدني في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدةً على أن الوزارة تتابع على مدار الساعة كافة الموانئ والمطارات والمحافظات، وفور الاشتباه بأى حالة سيتم الإعلان عنها بكل شفافية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.









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