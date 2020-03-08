القبض على 3 أشعلوا النار بسيارة مواطن بسبب حكم قضائي في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على مرتكب واقعة إضرام النيران بسيارة خاصة بأحد المواطنين بالاشتراك مع آخرين.

كان مركز شرطة قوص، تلقى بلاغًا بنشوب حريق بسيارة ملاكي ملك (أحد المواطنين- مقيم بدائرة المركز)، حال توقفها أمام مسكنه بذات القرية، وإخماده دون إصابات، واحتراق الجزء الخلفي بالكامل وصالون السيارة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، أدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص - لهم معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مقيمون بذات القرية) .

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط أحدهم، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخرين لسابقة حصول المجني على سيارته على حكم قضائي ضد أحدهم (محكوم عليه غيابياً بالحبس سنة في قضية "نصب وتعدي على أملاك الغير") .

تم بإرشاده ضبط مركبة التوك توك المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.