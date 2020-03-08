بزعم "تكاسله عن العمل".. القبض على صاحب مركب متهم بقتل صياد في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل صياد بأسوان، وضبط مرتكبي الواقعة.

كان مركز شرطة أبوسمبل بمديرية أمن أسوان، تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات بوفاة أحد المواطنين (صياد - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى بالفيوم)، وبسؤال (ثلاثة صيادين - مقيمين بذات القرية)، قرروا أنه أثناء قيامهم بالصيد، وبرفقتهم المتوفي فوجئوا بسقوطه مغشياً عليه فقاموا بنقله للمستشفى، إلا أنه توفى قبل وصوله، وبالكشف الطبي على المتوفى تبين وجود إصابات بالجثة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، توصلت جهوده إلى قيام (مالك مركب - مُقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى)، التعدي بالضرب على المجنى عليه بزعم تكاسله عن العمل ما أدى لسقوطه أرضاً، واصطدام رأسه بمركب الصيد فقام بإلقائه بنهر النيل إلا أن (صياد على المركب المشار إليه) قام بسحبه وإخراجه من المياه في حالة إغماء فقام المتهم بمعاودة الاعتداء عليه فأودى بحياته، وعقب ذلك قام بإغراء (الصياد - شاهد الواقعة) بالمال حتى يتستر على الواقعة وقاما بنقل جثة المجنى عليه للمستشفى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (مالك المركب، الصياد)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة تفصيلياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.