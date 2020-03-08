ترجع للعصر الفرعوني واليوناني.. ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 108 قطع أثرية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 4 أشخاص، بحوزتهم 108 قطع أثرية في محافظة المنيا .

كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أفادت بحيازة صياد، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم قضية "سلاح" - مقيم بدائرة مركز دير مواس بالمنيا، لبعض القطع الأثرية بقصد الإتجار وعرضها للبيع .

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، وأسفرت عن ضبطه وبرفقته عاطل – له معلومات جنائية مسجلة – مقيم بالإسكندرية، ومزارعين - مقيمان بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا؛ حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، مستقلين" تروسيكل - بدون لوحات معدنية - ملك أحدهم"، وبحوزتهم 108 قطعة أثرية ضم 11 تمثال من الحجر الجيري عليه رسومات وزخارف مختلفة الأحجام ترجع للعصر الفرعوني، ونصف علوى لتمثال ملكة من الحجر الجيري ترجع للعصر الفرعوني.

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كما ضبط 4 مسارج من الفخار مختلفة الأحجام ترجع للعصر اليوناني الروماني، و92 عملة من البرونز ترجع للعصر اليوناني الروماني.

بعرض المضبوطات على مفتشي آثار أسيوط أفادوا بأثريتها وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الآثار.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للقطع المضبوطة بقصد الإتجار وأنها من نتاج الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة ديرمواس بالمنيا .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .