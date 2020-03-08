بأموال مزورة.. القبض على شابين لنصبهما على المواطنين عبر مواقع التسويق الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بشراء الهواتف المحمولة من مواقع التسويق الإلكتروني مقابل مبالغ مالية مقلدة.

كان قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من "طالب" بسابقة قيامه بعرض هاتفه محمول عبر أحد مواقع التسويق الإلكتروني مقابل مبلغ مالي، وتواصل معه أحد الأشخاص، وأبدى رغبته في شراء الهاتف المحمول، واتفقا على التقابل بدائرة القسم لإتمام عملية البيع، وعقب تسليمه الهاتف المحمول واستلام المبلغ المالي انصرف الأخير إلا أنه اكتشف أن المبالغ المالية مقلدة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (طالب، مقيم بمحافظة القليوبية).

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه- هاتف محمول "مجهول المصدر"- 80 ورقة مالية فئة 100 جنية بإجمالي 8000 جنيه "مقلدين").

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب على المواطنين عقب قيامهم بعرض هواتفهم المحمولة للبيع عبر موقع تسويق إلكتروني والاستيلاء على الهواتف المحمولة نظير تسليمهم مبالغ مالية مقلدة، وأقر بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي "جاري التوصل لمالكه"، وأضاف بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقابل مبلغ مالي، حيث تم ضبط الأخير.

وبمواجهة أقر بأقوال المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.