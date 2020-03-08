أمن القاهرة: ضبط شخصين بحوزتهما سجائر إلكترونية وأدوات للتدخين مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، شخصين، وبحوزتهما كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية، وأدوات التدخين مجهولة المصدر، بمنطقة شبرا. وتمكنت إدارة حماية الآداب العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين)، لإدارتهما محل بدائرة قسم شرطة شبرا "بدون ترخيص" وحيازتهما كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية وأدوات التدخين مجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة. بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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