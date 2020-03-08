"فودو وحشيش وهيروين".. سقوط 10 عناصر إجرامية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: قامت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بحملة أمنية استهدفت دائرة قسمي شرطة (الشرابية، الزاوية الحمراء)، وفى إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمين على ترويجها. وأسفرت جهودها عن ضبط 10 عناصر إجرامية، وبحوزتهم (2,345 كيلو جرام لمخدر الفودو- 895 جرام لمخدر الحشيش- 385 جرام لمخدر الهيروين- قطعة سلاح أبيض). بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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