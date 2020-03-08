لسابقة إبداء رأيها.. "القضاء الإداري" تتنحى عن نظر دعاوى طلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة السادسة تعليم، اليوم الأحد، التنحي عن نظر الدعوى رقم 25772 - 74 شق مستعجل، المقامة من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وآخرون بصفتهم أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم والمتعلقة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم؛ بإعلان نتيجة امتحانات الفصلين الأول والثاني بالألوان بدون درجات، وإلغاء الأسئلة التعجيزية لمخالفتها لأحكام قانون التعليم والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه.

وصرحت هيئة المحكمة بتنحيها عن نظر الدعوى لسابق إبداء رأيها في دعاوى مشابهة خاصة بطلاب الصف الأول الثانوي (قضايا الرسوب).

وتم إحالة ملف الدعوى لرئيس مجلس الدولة، لعرض الأمر عليه لتحديد دائرة قضائية أخرى تتولى نظر الدعوى.