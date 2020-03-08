وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة "يوم الشهيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بـ "يوم الشهيد"

وجاء في البرقية: "بكل معانى التقدير والاعتزاز يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد .. أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن أصدق مشاعر الإعزاز وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد".

وتابعت: "ستظل بطولات وتضحيات شهدائنا الأبرار في شتى مواقع العمل وميادين الكفاح والنضال الوطني.. محفورة في وجدان الأمة المصرية تُجسد للأجيال المتعاقبة وسام عزة وفداء وملحمة كفاح وعطاء .. تبقى على مر العصور شاهدة على شرف البطولة والصمود، حفظ الله مصرنا الغالية آمنةً مطمئنةً عزيزةً أبية.. ولتبقى جيشاً وشرطة وشعباً في رباط إلى يوم الدين .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة جاء بها:" يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، أن أبعث لسيادتكم بأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز بقواتنا المسلحة الباسلة مهد التضحيات وعرين الأبطال.. راجياً المولى عز وجل أن يبارك ويسدد خطاكم وأن يحفظ بفضله أبطالنا في شتى مواقع العمل الوطني، ويرحم شهدائنا الأبرار إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".