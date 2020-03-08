وزير القوى العاملة يكرم 35 عاملة في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كرَّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، 35 عاملة، بمجموعة فنادق، بمنح 27 منهن شهادة التخرج من برنامج مشروع تمكين المرأة في إطار التنمية المستدامة 2030، فضلا عن 8 دروع وشهادات تقدير للنماذج المشرفة للعاملات المثاليات تكريمًا لهمن لما بذلوه من جهد وعملهم بشكل دؤوب لخدمة الفندق، والنزلاء طوال العام، فضلا عن منح درع الفندق للدكتورة رشا عياد راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك بحضور ديتر فرانكي المدير العام للمجموعة، وناصر عصام الدين فضلي المدير الإقليمي للموارد البشرية.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة الوزير، في الاحتفال بيوم المرأة العالمي وتكريم العاملات المثاليات بالفندق.

وأكد الوزير، أن تكريم الخريجات من مشروع مبادرة تمكين المرأة المصرية، يأتي في إطار الاهتمام بالتطوير الوظيفي وتقديم الدعم الذى يحتاجونه لتحقيق طموحاتهم فى اتخاذ خطوات مستقبلية فى حياتهم المهنية بهدف زيادة التوازن بين الجنسين فى صناعة الفنادق والسياحة، فضلا عن تكريم العاملات بالفندق يؤكد حرص الوزارة على التواصل مع جميع عمال مصر في مختلف مواقع العمل المختلفة، متمنيا للجميع التوفيق علي المجهودات التي بذلوها خلال العام المنصرم، مؤكدا أن عام 2020 سيكون عام الخير للمصريين، وستجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ برنامجه الذي قامت به الحكومة المصرية منذ أكثر من أربع سنوات .

وشدد سعفان، على دور المرأة الفاعل في المجتمع المصري، بما تحمله على عاتقها من مسؤوليات كبيرة نحو أسرتها وعملها ووطنها، بما يجعلها اللبنة الأولى لبناء الوطن، والنواة الرئيسية في عملية البناء والتنمية للمجتمع المصري، الأمر الذي يدفع للقول بثقةٍ تامة أن المرأة المصرية هي كل المجتمع وليس نصفه.​