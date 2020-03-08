رئيس النواب: الشعب المصري انتصر للمرأة في التعديلات الدستورية.. والسيسي يدعمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه في مثل هذا اليوم من كل عام، الموافق الثامن من مارس، تحتفل دول العالم باليوم العالمي للمرأة، وذلك للدلالة على الاحترام العام للمرأة، والتقدير والحب لإنجازاتها في جميع المجالات.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، مؤكدا على أنه للمرأة المصرية تاريخ طويل من النجاح، فإلى جانب ما حققته من إنجازات في تاريخ مصر القديم والحديث، فهن الآن وزيرات، ونائبات للوزراء، ومحافظات، ورؤساء للمجالس القومية والجهات والهيئات الرقابية، إضافة إلى ذلك فهن الآن في قاعة المجلس بعدد يصل إلى 91 نائبة، يشكلون شعلة نشاط وجد واجتهاد في سبيل أداء المجلس لمهامه المنصوص عليها فى الدستور.

ولفت إلى أنه قد انتصر الشعب للمرأة في التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي تضمنت النص على تخصيص ربع عدد المقاعد في مجلس النواب على الأقل للمرأة، بجانب ربع عدد المقاعد المخصصة لها أيضا في المجالس المحلية.

فى السياق ذاته قال: لقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المرأة فى جميع المناسبات والمحافل، وعلى تقدير جهودها، مؤكداً على ذلك في منتدى شباب العالم الذى عقد في العام الماضى عندما قال أن سيدات مصر هن حصن حصين للدولة في كل الفترات التي مرت بها، كما أعلن في شهادة للتاريخ أنه لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة. مختتما حديثه: "فبإسمكم جميعاً، وباسمي، نتقدم بالتهنئة بهذه المناسبة لجميع سيدات العالم بوجه عام، وللمرأة المصرية، الأم والأخت والزوجة والإبنة، بوجه خاص".​