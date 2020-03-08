‎فرج عامر: إجراء بشأن تغيب وزير القوى العامة عن اجتماع صناعة البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه سيخاطب الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وأيضا رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما فعله وزير القوى العاملة اليوم بتجاهله حضور اجتماع اللجنة المقرر، رغم أهميته وتأكيد الوزير مسبقا حضوره.

وأشار عامر، في بيان له: الوزيرلم يرسل أي قيادة من الوزارة لحضور الاجتماع كما لم يعلم اللجنة باعتذاره إلا قبل الاجتماع بوقت قصير، ما سبب الضيق والحرج لأعضاء اللجنة.

وشدد على أن ما تم يمثل استهانة بأعضاء مجلس النواب والبرلمان، بما يستوجب المحاسبة، خاصة وأن اجتماع اللجنة مهم ومطروح عليه العديد من القضايا الجوهرية في عمل الوزارة.‎​