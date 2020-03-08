منها الطرق الداخلية وكابلات الضغط.. البرلمان يحيل 36 طلب مناقشة لهيئة مكتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إحالة 36 طلب مناقشة عامة، لمكتب رئيس المجلس، وذلك لتحديد موعد مناقشاتهم بمشاركة الوزراء المعنين فى الحكومة.

وتتضمن الطلبات العديد من إشكاليات الحكومة والموضوعات التي تهم المواطن، والمقدمة من العضو فايز بركات وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية لمباني وأراضي هيئة الأوقاف.

2. العضو جمال كوش وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع خطوط الضغط العالي على مستوى الجمهورية وخاصة بقرى مركز ومدينة بنها.

3. العضو جمال كوش وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد وتأثيث مكاتب البريد.

4. االعضو جمال كوش وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم النوادي الرياضية بالأجهزة الرياضية.

5. العضو جمال كوش وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم مراكز الشباب بالأجهزة الرياضية.

6. العضو سامح فتحي حبيب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توسعة محطات المعالجة وخاصة محطة مركز بسيون محافظة الغربية لضم ستة قرى لشبكة الصرف الصحي.

7. العضو سامح فتحي حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي وخاصة لمركز ومدينة بسيون محافظة الغربية.

8. العضو سامح فتحي حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ازدواج الطرق وخاصة طريق طنطا- بسيون- دسوق.

9. العضو سامح فتحي حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الصرف الصحي وخاصة لقرى محافظة الغربية.

10. العضو سامح فتحي حبيب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تشغيل المستشفيات العامة والمركزية وخاصة مستشفى الصدر بمركز بسيون محافظة الغربية.

11. العضو سامح فتحي حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال الأراضي البور والمباني القديمة غير المستغلة الواقعة في نطاق الحيز العمراني أو المتخللات لإقامة مشروعات خدمية بالمدن والقرى وخاصة في محافظة الغربية مثل مجمع مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب ومحطات معالجة للصرف الصحي.

12.العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة مرتبات الأطباء البشريين.

13. العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء مدارس التمريض بالمستشفيات لسد العجز في أعداد هيئة التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية.

14. العضو إلهام المنشاوي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقدين على الصناديق الخاصة.

15. العضو محمد سعد تمراز وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شركات الغزل والنسيج وخاصة شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار لتلافي انهيارها وسوء أوضاع العمالة بها.

16. العضو عامر الحناوي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير إنتاجية الأسماك ببحيرة السد العالي.

17. العضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توصيل مياه الشرب للمدن والمراكز والقرى وخاصة لقرى مركز سمالوط محافظة المنيا.

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18. العضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة نقص الحضانات في المستشفيات العامة وخاصة بمركز سمالوط محافظة المنيا.

19. العضو عفيفي كامل وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل الشبكات الكهربائية المعلقة إلى شبكات أرضية.

20. العضو رضا البلتاجي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد شبكات وبالوعات الصرف الصحي.

21. العضو محمد حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من زيادة كثافة التلاميذ في الفصول الدراسية.

22. العضو محمد حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المصانع المتعثرة.

23. العضو عبد الباقي تركيا وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن شراء الأراضي لصالح صندوق الخدمات بالمحافظات لإقامة مشروعات تنموية وخدمية.

24. العضو جمال كوش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد أعمدة الإنارة وإنارة الطرق المظلمة.

25. العضو جمال كوش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفيق أوضاع أصحاب المحلات المؤجرة من مجالس المدن والهيئة العامة للأوقاف.

26. العضو جمال كوش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء محطات جديدة للمياه بالمدن والقرى.

27. العضو محمد عمارة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير المياه للترع وخاصة لترعة الانطلاق بمركز بدر محافظة البحيرة لري الأراضي الزراعية.

28. العضو محمد عمارة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الأضرار الصحية الناجمة عن أبراج وشبكات المحمول.

29. العضو محمد عمارة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من أملاك الدولة غير المستغلة في مشروعات النفع العام.

30. العضو محمد عمارة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل الأسلاك الكهربائية الهوائية إلى كابلات أرضية.

31. العضو محمد عمارة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدات الصحية.

32. العضو محمد الغول وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنشيط ودعم الصادرات المصرية في ظل انخفاض الصادرات الصينية.

33. العضو محمد الغول وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نقل ملكية بعض المستحضرات الطبية المملوكة للشركات القابضة بترخيص من الشركات الأجنبية إلى شركات أخرى.

34. العضو خالد العراقي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة مياه الأمطار وكيفية تصريفها.

35. العضو محمد حبيب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل المستشفيات التكاملية إلى مستشفيات مركزية تخضع لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

36. العضو محمد حبيب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شبكة الطرق الداخلية.​