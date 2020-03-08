أخبار مصر | رئيس 'الوطنية للصحافة' يتفقد انتخابات مؤسسة دار الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس 'الوطنية للصحافة' يتفقد انتخابات مؤسسة دار الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اللجان الانتخابية في مؤسسة دار الهلال، يرافقه المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام وعضو الهيئة، وكان في استقبالهم رئيس تحرير مجلة المصور أحمد أيوب، وخالد ناجح رئيس تحرير مجلة الهلال.

وأكد العاملون في المؤسسة، من الصحفيين والإداريين والعمال، أن الانتخابات تشهد أعلى درجات النزاهة والشفافية، وذلك تحت الإشراف القضائي، وتسير بسهولة ويسر، بعد أن وفرت المؤسسة مقار مريحة للتصويت.

وأكد "جبر" حرص الهيئة على إجراء الانتخابات في أجواء من النزاهة والشفافية، وأن مصلحتها الوحيدة هي إتاحة الفرصة للجميع للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري بحرية تامة.

وحرص العاملون بدار الهلال على التأكيد لرئيس الهيئة أنهم يريدون الدعم والتأييد والمساندة، ليستطيعوا اجتياز المشاكل التي تمر بها مؤسستهم، وأكد لهم رئيس الهيئة أن خطة الإصلاح القادمة ستحقق الخير للجميع، وطالبهم بالوقوف وراء مصلحة مؤسستهم في الفترة القادمة.

Advertisements

وشهدت الانتخابات تعاونًا ملوحظًا بين الهيئة الوطنية للصحافة ووزارة الداخلية؛ حيث ينتشر أفراد الأمن والضباط لتأمين عملية الاقتراع.

ومن المقرر أن يبدأ فرز الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات، بعد غلق باب التصويت مباشرة، وذلك تحت إشراف قضائي، من لجنة شكلتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الهيئة.

وقالت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان سابق لها، إن عدد الناخبين فهي وفق الكشوف النهائية المرسلة من المؤسسة، بلغ في مؤسسة أخبار اليوم 4675 ناخب.

وأضافت أن عدد اللجان في مؤسسة أخبار اليوم يبلغ 2 لجنة للصحفيين، و4 لجان للإداريين، و3 لجان للعمال، وفي فرع المؤسسة بأكتوبر عدد 1 لجنة للإداريين، وعدد 2 لجنة للعمال، بالإضافة إلى لجنه فرع المؤسسة بالإسكندرية.