أخبار مصر | عاجل.. "تشريعية البرلمان" توافق على رفع الحصانة عن نائب متهم بالرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "تشريعية البرلمان" توافق على رفع الحصانة عن نائب متهم بالرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على الطلب المقدم من النائب العام، بالإذن برفع الحصانة عن عضو البرلمان جمال الشويخ، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النائب في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

جاء ذلك عقب تلقي النائب مبالغ مالية على سبيل الرشوة بقيمة 300 ألف جنيه، لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب، في التوسط لصالح جهات أخرى لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم.