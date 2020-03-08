أخبار مصر | تأجيل اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان بسبب سفر هالة زايد للأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان بسبب سفر هالة زايد للأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت لجنة الصحة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن منظومة الإسعاف والأدوية، الذي كان من المفترض بحضور وزيرة الصحة هالة زايد.

جاء التأجيل بسبب سفر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع كلا من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، لمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، في إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

